周曉涵爆新戀情！　導演陳奕甫「進出女神香閨」…才子被起底

▲周曉涵被爆與《罪後真相》導演陳奕甫戀情發展中。（圖／翻攝自周曉涵臉書、本刊攝影組）

圖文／CTWANT

女神周曉涵檯面上已單身多年，40歲的她各方面都保養不錯，一直不缺追求者，她自招對感情龜毛，觀察期各種小地方都可能讓她退縮，但據時報周刊CTWANT掌握的消息，她跟《罪後真相》導演陳奕甫正在發展中，日前本刊果然捕獲到陳奕甫進出周曉涵住處，前一天兩人跟友人一起去看「哆啦A夢展」，隔天陳奕甫就獲得助攻，彷彿開啟「任意門」。

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▲上月27日6點43分，導演陳奕甫現身周曉涵住處外。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲陳奕甫離開周曉涵住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

在6月27日晚間6點43分，本刊拍到導演陳奕甫背著背包，神色自若地從周曉涵的香閨步出。這畫面耐人尋味的是，陳奕甫其實在前一天，也就是6月26日已大膽地出現在周曉涵的社群限時動態上，當時看似是一群人去看「哆啦A夢巡迴特展」，照片中陳奕甫穿著黑色上衣、灰色長褲。

▲上月26日，周曉涵PO出逛展限動，陳奕甫也出現在合照中。（圖／翻攝自周曉涵IG）

隔一天的晚上，6月27日，陳奕甫以一模一樣的打扮，同一套的黑色上衣、灰色長褲，走出周曉涵的住處，難道陳奕甫是走進哆啦A夢的任意門，穿越到了周曉涵家，還是說，單純是一套衣服連穿兩天，一切有待本人來解答。

▲周曉涵有國民女神的稱號，感情生活也受到關注。（圖／翻攝自周曉涵IG）

周曉涵喜歡藝術，前幾年曾到實踐大學修讀藝術市場學，過去她聊到理想對象，就說自己不是外貿協會，外表不是首要條件，如果對方是個懂藝術的才華男，她會更欣賞，她曾感嘆：「同年紀的差不多都結婚了，理想型可能也已經被訂走！」而陳奕甫似乎正好符合她的條件。

這位能擄獲女神芳心的導演陳奕甫，據網路上的資料，他生於1985年4月11日，與周曉涵是同齡的同輩，是個熱情如火的牡羊座，且還是個喝過洋墨水的才子，畢業於加拿大多倫多大學大眾傳播系學士，並在美國南加州大學取得電影製作藝術創作碩士學位。

▲導演陳奕甫（左）曾執導電影《罪後真相》頗有才華，符合周曉涵的理想型。（圖／報系資料照／CTWANT提供）

陳奕甫雖然年輕，影視資歷不淺，過去在短片、廣告、紀錄片、網劇累積豐富經驗，首部劇情長片《罪後真相》創造亮眼票房，還獲得多個影展提名，讓他他在業界嶄露頭角，被視為台灣電影界值得期待的新生代導演之一。

對於兩人是否如消息來源所稱是交往關係，周曉涵經紀人回應：「不是交往關係。就是談得來，有共同興趣的朋友。」而導演陳奕甫在截稿前未回應。

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