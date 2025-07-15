劉芯彤一刀掰了過肩長髮！　「脖子癢到失控」被迫剪短

記者王靖淳／綜合報導

前主播劉芯彤平時會透過社群記錄生活，今（15）日她突然發文曬出新造型，透露自己把頭髮剪回跟以前播報時差不多的長度，並在文中透露這背後的關鍵原因。

▲劉芯彤把頭髮剪短了。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

劉芯彤透露最近皮膚頻頻出現異狀，「皮膚經常莫名其妙地起紅疹、癢得像失控一樣」，尤其脖子附近，在午後與晚間更是症狀加劇，讓她飽受困擾，「就像開關被打開，癢感整個漫上來，不抓不行，抓了又更嚴重。」直到看診後被診斷為濕疹，醫師建議保持脖子通風，她才做出剪短頭髮的決定。

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劉芯彤過去就曾剪過短髮造型，但這次對她而言意義截然不同，「也不是第一次短髮，但這次的理由，不太一樣。過去是造型、是公司要求；這次，是一種不得不的退讓。」她回憶剪髮當下的情景，看著鏡子裡一刀刀落下的髮絲，心中泛起一股斷捨離的情緒，為此她坦言，這次剪髮剪掉的不只是頭髮，也是種對「正常狀態」的懷念。

▲劉芯彤向來以長髮示人。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

談到濕疹帶來的影響，劉芯彤透露每天早上醒來的第一件事，就是觀察脖子是否紅腫發作，「到了下午，皮膚像定時鬧鐘一樣發作，紅、熱、癢，有時甚至覺得自己像戴了個透明項圈，被它緊緊勒住。」雖然目前仍在尋找有效的緩解方式，但她相信剪短髮至少能帶來一點實質的改善，「我不知道這狀況會持續多久，也還在摸索什麼方法最有效。但至少現在，短髮讓我涼快一些，也比較好照顧。」