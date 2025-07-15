江蕙開唱自爆「1週胖2公斤」　崩潰哀嚎：高雄美食太好吃了

▲江蕙舉辦第三場演出。（圖／寬宏提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙封麥10年後回歸，近來在高雄巨蛋舉辦「2025江蕙演唱會」，結束兩天的演出後，她停留高雄為後續六場養精蓄銳，今（15日）迎來第三場，近年努力抗癌的她，也不忘向關心她的歌迷報平安：「我很好，放心，如果不好的話，我不可能站在這邊。」更自爆開唱前減肥成功，卻敗給高雄美食，她苦笑說：「你們知道我來一週，胖了兩公斤，衣服都變緊了，高雄美食實在太好吃，我又在高雄長大，拼命吃！」引來全場大笑。

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▲▼江蕙自爆來高雄1週胖了2公斤。（圖／寬宏提供）



江蕙這幾天趁著演出空檔，探索不少在地美食，除了「老二腿庫飯」外，聽聞工作人員收工都會在附近的「阿國鵝肉」吃宵夜，她也特別請身旁工作人員外帶嚐鮮，多年未到高雄的她，開心表示：「要繼續網羅在地名店與美食！」但為此胖了2公斤的她笑說：「今天唱完再休兩天，絕對節食，高雄美食太好吃了。」

這次演出，她精心準備8套華服，給歌迷聽覺和視覺的饗宴，台下萬人不忘力拱她「脫掉」，江蕙聽聞後幽默笑說：「你們一直叫我脫掉脫掉，出去看看你們家的車有沒有被拖走。」逗笑台下歌迷，此次她一共演唱逾40首歌曲，江蕙以象徵祝福的〈博杯〉，在滿溢的旋律中，為演出劃下句點，不過台下歌迷熱情不減，依舊不願離場，安可聲響徹全場，持續超過三分鐘，聽見歌迷大聲的呼喊，江蕙在驚訝之餘，內心也感動不已，臨時起意決定重回舞台，再掀高潮。

她哽咽說道：「真的沒有想到已經10年沒有唱歌，還能受到這麼多觀眾的喜愛，原本真的是沒有安可橋段的，但大家都知道，你們喊我就會出來對不對，賀啦！跟你們拼(台語)！」緊接著驚喜加碼帶來經典歌曲〈甲你攬牢牢〉，熟悉的旋律響起，全場萬名歌迷與二姐江蕙大合唱，氣氛溫暖而震撼。

