短今泳池解放比基尼！　「布料包不住超兇上圍」事業線全看光

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近才剛去宜蘭度假的她，今（15）日曬出一系列比基尼照，放送火辣身材曲線，畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲短今分享泳池辣照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

透過短今分享的照片可見到，她穿著一套綠色亮片裝飾的兩件式泳裝，上身交叉綁帶式且帶有亮片，肩帶則採交叉繞頸的設計，傲人上胸一覽無遺。下身則是一件同色系的短裙，同樣有亮片元素。短今站在飯店的泳池內隨意擺拍，除了正面看向鏡頭之外，她也將身體微微轉向側面，露出大面積的性感美背，完美展現身材曲線。

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▲短今是Passion Sisters的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎她的狀態及氣質，直呼：「太美了吧！」還有網友稱讚：「短今好漂亮。」由於短今站在飯店裡面擺拍，有網友認為她的穿著與飯店很搭，「短今跟美麗的飯店風景有夠棒的。」此外，不少網友難以招架短今火辣的穿搭，紛紛幽默留言「流鼻血了啦」、「短今穿著好辣喔，越看越覺得真美啊！」