黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔平時會透過社群記錄生活，不料最近突然在社群限動發文透露，自己一早開車外出時遭遇車禍，愛車後方被追撞，所幸人車均無大礙。她稍早再度發文向粉絲報平安，並表示感謝外界的關心。

▲黃小柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔表示「小小驚嚇，一早出門車子屁股被追撞，還好大家都沒事」，並強調自己並無受傷，對方駕駛也安然無恙，僅是「車碰車」的小意外。她透露，事發當下情緒難免受到波及，「我自己被撞也是嚇一跳，人當下都傻了」，但讓她最感到欣慰的是，老公恰巧就在跟車在後，因此事故發生後，立刻上前處理所有狀況，讓她感受到滿滿的安全感。

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▲黃小柔出車禍後報平安。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔打趣形容老公「第一時間帥氣又快速，馬上處理一切，man慘了。」雖然發生意外讓她受到一點驚嚇，但黃小柔仍樂觀面對，並向關心她的粉絲報平安，「不好意思嚇到大家，我沒事也很平安，車子有保險，對方也都沒事」，同時也幽默地稱讚老公護妻的行為，讓她又有再次戀愛的感覺。