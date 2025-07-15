閔熙珍被控「奪權」無罪！　HYBE火速提出抗辯：高院認定破壞合約

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓娛樂公司龍頭之一的HYBE娛樂，在去年4月曾指控子公司ADOR前代表閔熙珍企圖奪取經營權，以業務上背信罪嫌向警方提告。對此，閔熙珍反控HYBE的公關人員違反職務、涉嫌背信，雙方大打官司。經過一年的調查，閔熙珍方15日宣布被判定無罪，但HYBE也隨即出面回應。

▲閔熙珍和HYBE的官司戰尚未完全結束。（圖／翻攝自閔熙珍IG、HYBE官網）

閔熙珍方15日表示，經過一年多的調查，閔熙珍最終被警方認定並無違法行為，「我方所涉的兩項案件均裁定『無嫌疑』、不予移送。」不過對此，HYBE火速回應表示，今（15）日會立即向檢方提出異議申請，不打算退讓。

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HYBE指出，在警方調查結束後，陸續發生了NewJeans成員宣布解約等新狀況，因此在相關訴訟當中，也提交了多項新的證據，「法院曾根據這些證據，對閔前代表的行為作出嚴重批判，尤其是首爾高等法院在假處分抗告審中認為，閔前代表正『有意破壞專屬合約前提的整合架構』，因此我們將在異議申請程序中，繼續針對檢方的不起訴決定提出抗辯。」

▲NewJeans堅決隨閔熙珍出走。（圖／翻攝自NewJeans IG）

另外，閔熙珍等人在去年7月對HYBE五位高層提出妨害業務及違反資訊通訊網法（誹謗）等指控，調查機關也裁定「無嫌疑」並作出不予移送處分。警方認為HYBE的行動和對話取證「難以被視為虛假」、「屬於公共利益之事，並未構成惡意中傷」、「KakaoTalk對話紀錄係於稽核過程中合法取得」。而閔熙珍方針對HYBE及其關係企業的多位職員所提告訴案，警方也全數做出不予移送或駁回處分。

【HYBE聲明全文】

我們HYBE於此發表官方立場。

針對我們去年對閔熙珍前代表等人提出的業務上背信告訴案，警方裁定不予移送，我們已決定今日立即向檢察機關提出異議申請。

在警方調查結束後，出現了NewJeans成員提出解約等新情況，相關訴訟中亦提交了多項新證據。法院也基於這些資料，對閔前代表的行為作出嚴肅評價。首爾高等法院在假處分抗告審中，認為她正「有意破壞專屬合約的整合結構」，因此我們將在異議程序中，持續對警方的不起訴決定展開抗爭。

此外，針對閔熙珍等人去年7月以妨害業務、違反資訊通訊網法（誹謗）等罪名控告HYBE經營層5人，調查機關已裁定「無嫌疑」不予處理。警方認為HYBE方面的說法「難以被認定為虛假資訊」、「屬於公共利益範疇，無惡意中傷之意」、「KakaoTalk對話內容為於合法稽核程序中取得，屬正當行為」。

我們也要說明，閔前代表針對HYBE與其關係企業的職員濫提告訴的情況下，警方也全數裁定「不予移送」。包括：▲閔前代表以誹謗與誣告提告BELIFT LAB經營層與創意總監，▲Tim Bunnyz團隊以違反資訊通訊網法（誹謗）提告BELIFT LAB經營層，▲申宇碩（海豚綁架團代表）以同樣罪名控告ADORE現任經營層，以上案件全部遭到不予移送或駁回。

感謝大家。