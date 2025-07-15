吳宗憲被批拿一堆GD公關票　他澄清了「是BLACKPINK」才拿了一堆

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》即將邁入第11年，今（15日）舉辦記者會時，吳宗憲（憲哥）突然喊冤自己很衰「老是被誤解」，像是先前說頌樂「不會唱歌」，或是被誤解嗆周董媽媽葉惠美，還有前幾天受訪時的一句「有一堆GD的票」也被炎上，他今解釋不是自己「拿了」一堆票，而是員工一堆人有買票，但演唱會當天撞期重要工作，他因此不放員工去看。

▲《綜藝玩很大》餐車環島特別企劃記者會，三位主持人吳宗憲(中)、KID(右)、坤達出席。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲總是愛開玩笑，今天又說，他是修行人，性格怪，還要對過去的愛情說抱歉，一輩子沒有因為愛情浪漫過一次，沒有為愛勇敢過，還笑說總共有12個女友，畢竟天秤座優柔寡斷，談到的女孩是我很愛的一個人，但連犧牲這一切都沒法辦到。

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▲餐車到處巡迴。（圖／記者湯興漢攝）

憲哥說，頌樂事情大家也誤解，再談到GD的票，我們副總跟淡如姊要錄影，但公司很多人買票，副總放下工作跑去看演唱會，我就說上班時間不能去看，像我也買了幾十張頑童，他們都誤解了，只有上次BP的演唱會，有拿到公關票，是韓方給我的。憲哥更說，人要開心的接受的事情，不要白眼狼，有成就要給藝人掌聲，藝人老了只有兩種，有錢跟沒錢，女藝人也一樣，不然看起來會好淒涼。

▲吳宗憲澄清沒有拿到GD的票。（圖／記者湯興漢攝）

憲哥提到這次餐車的行程，一直在中暑，「實在太熱，要從台北上車，開3.5噸的卡車，東西太多，開車走山路會感受到晃度，!5周年來這節目太有感情，以前帽子賣五百，現在八百，越來越貴粉絲還是熱情。

這次女兒SANDY跟兒子鹿希派都來錄影，憲哥笑說 ：「我是一則以喜一則以憂，有時候三廢弟跟余祥銓，我竟然把一集看完，其實私下我只要他做好一碗牛肉麵就好，在他電腦檔案裡，還是繼續做音樂，台中店最賺錢，幾個月就回本了，只靠網路宣傳，台南淹水，他只有一個優勢，他爸爸是吳宗憲，台南老唐牛肉麵地勢高，鹿希派現在自媒體不錯，錯了再來，看到人家寫他不好，我就很開心。他女友也在我公司上班。紅色特斯拉也給他，所以不要再跟，那車子已經不是我的。」

KID則說吳宗憲不可能退休的，「有人帶他去玩，每次很累的時候，玩很大都出國，設計好遊戲，憲哥要負責接待粉絲，把會的歌幾乎都唱完，大家中暑到有救護車來。我們都中暑，台中高雄都有，但因為粉絲熱情，憲哥還跑去冷氣房吃米糕。

KID本來已經跟老婆在討論結紮，但因為老二太可愛，就在想，要不要生第三個，本來沒有要生了，但現在慎重考慮中。