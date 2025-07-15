親生兒是老爸的種！身世真相纏三代　他崩潰「衝頂樓」驚悚場面曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情再掀高潮，陳曉剛（王燦飾）與蕭麗美（賴慧如飾）終於迎來婚禮大喜之日，沒想到喜事瞬間變驚爆現場，劇中逸凱（吳東諺飾）身世被全場人知道竟是「阿公」陳天虎（龍天翔飾）親生兒子，引發三代情感大崩盤，戲劇張力飆至高點。

▲賴慧如與王燦在《好運來》迎來婚禮，卻意外引發「空中危機」。（圖／民視提供）

這場戲不只劇情精彩，拍攝現場更是驚險萬分，吳東諺挑戰吊鋼絲「高掛大樓外牆」，讓現場演員與工作人員都為他捏一把冷汗。賴慧如則笑說「我懼高症，還要在高樓邊拉住他，拍完腿都軟了！」拍攝當日更是她的農曆生日，身穿婚紗頂著豔陽熱到「內褲、大腿都是濕的」，還忍著曬傷與瘀青硬撐到底「那天根本像在拍災難片加岩盤浴！」

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▲賴慧如與王燦在《好運來》迎來婚禮，卻意外引發「空中危機」。（圖／民視提供）

王燦則搞笑補充「我本來以為婚禮戲可以談戀愛，結果變成要阻止跳樓、抓鋼絲，演得比動作片還猛，拍完腰都直不起來啦，而且喉嚨一開始就喊啞了，但很感謝顏曉筠在旁邊一直遞水，非常感動。」

▲賴慧如與王燦在《好運來》迎來婚禮，卻意外引發「空中危機」。（圖／民視提供）

而吳東諺也回憶那場「空中危機」，直呼「我們一群人真的頂著高溫在天台拍了10個小時，劇組很貼心照顧演員的安危，所以借各種角度拍攝不同鏡頭，只是劇情需求必須一直掛在不同的牆面上，整天拍攝下來，就像在健身房訓練了一天！懸吊在高樓的外牆，也是我人生中的初體驗，為求逼真，我的雙腳要在吊在外牆時不斷掙扎和攀爬，導致腳上都是瘀青！」

▲賴慧如與王燦在《好運來》迎來婚禮，卻意外引發「空中危機」。（圖／民視提供）

最暖心的是，賴慧如一度忘了當天是她農曆生日，竟在收工時被老公與劇組驚喜慶生，讓她眼眶泛淚「一整天又熱又驚險，最後收工看到蛋糕真的好感動，覺得什麼辛苦都值得了！」《好運來》婚禮戲不只是角色命運的分水嶺，更是演員體力、演技與默契的總考驗。

▲賴慧如與王燦在《好運來》迎來婚禮，卻意外引發「空中危機」。（圖／民視提供）