日本E級混血辣模出道拍AV！　178CM魔鬼身材…達人驚：根本是洋將

記者陳芊秀／綜合報導

日本混血辣模天音蜜雪兒（天音ミシェル）擁有甜美臉蛋，178公分的高挑身材，還有E級豐滿上圍，出生於北歐挪威的她五官帶有歐洲特色，與典型日本人形象略有差異。而她近日閃電宣布出道拍AV，被AV達人一劍浣春秋發文大讚：「根本就是洋將！」

▲日本E級混血辣模天音蜜雪兒出道拍AV，擁有178高挑身材。（圖／翻攝自X）

日本成人片商IdeaPocket近日宣布天音蜜雪兒即將AV出道，作為日歐混血的她擁有178公分的高挑身材及股下90公分的比例，展現出模特般的完美特質。她更是片商合作過1000位AV女優中，身高史上最高的一位，更以纖細的腰身、豐滿的臀部線條散發性感魅力，展現與日本人截然不同的迷人風采。

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另外，天音蜜雪兒在新片中展現獨特的混血魅力，融合北歐的白皙膚色與日式情感演技，預計將為日本AV界注入新風潮。她的身材曲線與演出令人驚艷，被片商封為「維納斯蜜雪兒」，火辣魅力令人屏息。

▲天音蜜雪兒擁有北歐系混血臉蛋，身材火辣。（圖／翻攝自X）

AV達人一劍浣春秋表示，天音蜜雪兒不僅擁有獨特的人物設定與西方五官，更具備超越日本標準的身材條件，直言：「這根本就是洋將了。」此外，天音蜜雪兒的日文相當流利，令人聯想到AV界前輩小澤瑪麗亞與瀧澤蘿拉，「那兩位前輩可都曾經在這一行呼風喚雨的，就不知道天音蜜雪兒有沒有辦法成為一方之霸」。