「皇帝專業戶」陳道明一頭白髮近況曝光！　網讚：還是非常帥氣

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸實力派70歲影帝陳道明，是「帝王專業戶」，過去以電視劇《康熙王朝》飾演霸氣康熙皇帝走紅，之後陸續詮釋多位歷史帝王角色，演技功力深厚。近年，他在熱播劇《慶餘年》中再度展現不凡演技，人氣不減。近日他在央視訪談與公開活動中以一頭銀白髮現身，立刻掀起網友熱烈討論，不少人驚呼「斷層式衰老」，但也有人大讚他的氣場不減。

▲陳道明一頭白髮的模樣引發熱議。（圖／翻攝自微博）

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對於外界熱議他的銀髮造型，陳道明本人也大方回應，認為頭髮變白是自然的結果，「頭髮是時間的刻度」，並堅持不染髮，透露這是對「自然規律的坦然接受」。在演藝圈普遍追求凍齡、抗老的風氣中，他的態度被網友盛讚為「優雅老去的教科書」。還有不少人感性留言「還是非常帥氣啊」、「白髮更添帝王風骨」、「雖然頭髮白了但是精神狀態很好」。

▲陳道明近年推出的《慶餘年》依舊展現超強演技。（圖／翻攝自慶餘年劇照）

除了外貌上的從容轉變，陳道明對演員專業的堅持也一直廣為人知。他在受訪時曾說「演員這個職業，臉是最不重要的東西。真正重要的，是在這張臉後面，你擁有什麼。」他也曾公開要求年輕演員使用原聲台詞，並因配音功底不足而更換《大漢賦》的主演，可見他對專業演技的高標準從未妥協。