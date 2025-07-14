派翠克爆秘戀啦啦隊女神！再同框「露胸挑逗」全被拍　私下曖昧互動曝光

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到余祥銓、佩德羅、Martin智騫、黃馨儀、蔡逸帆及檸檬一起聊聊「他這性感部位MAN到爆！行走費洛蒙撩得妳臉紅紅！」其中，備受關注的當然是先前因「取貨」被拍到的派翠克和檸檬，當被問到派翠克是否會跟檸檬「說心裡話」時，檸檬表示：「他會說今天這個工作比較晚回家，可能錄影到比較晚」此話一出，讓全場來賓一陣興奮，檸檬接著解釋，是因為兩人要接著討論工作和業配的事情，所以才特別約時間。

▲派翠克、檸檬互動曖昧。（圖／東森綜合提供）



Sandy面對同台上節目的兩人，問出心中的疑惑：「因為通常被拍到，不會一起上節目，你們卻一起上了，但因為派翠克是『迴避型人格』，所以我想問檸檬！」檸檬也大方回應：「其實那天真的是在討論工作的東西，也因為派翠克真的很難約時間，所以才會直接約他《不熙娣》收工後的時間，而且我們就沒怎樣，可以一起上節目啊！」

對此，派翠克也說：「我覺得蠻開心檸檬還可以來上節目，因為我怕她或是她的公司都會覺得有點疙瘩。」而錄影當天剛好是檸檬生日，Sandy直接cue派翠克帶檸檬去吃飯，沒想到他霸氣表示：「妳吃什麼，我帶妳去吃，只要妳講得出來，我就帶著妳去吃」檸檬則是開心許願想吃日料。

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▲檸檬解釋當時情況。（圖／東森綜合提供）



不僅如此，兩人的曖昧互動自然是少不了，配合當集主題，派翠克化身「性感費洛蒙」將上衣撩至胸上並擠出乳溝，讓檸檬挑逗，與此同時還需對檸檬說出生日祝福，只是進行到一半發現場面越來越荒謬，派翠克忍不住大喊B2哥求救，中斷這個粉紅泡泡小互動，雖然可惜，不過也讓大家看得相當開心。

▲派翠克被檸檬挑逗。（圖／東森綜合提供）