譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲「過氣老藝人」：當放屁就好

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星譚艾珍日前公開反對普發現金1萬元的政策，更直批是「超爛政策」，引發許多網友討論。而她14日也發文表示，沒想到自己的看法掀起這麼大的波瀾，甚至遭到大票網友攻擊，無奈說道：「其實不用這麼勞師動眾。」

▲譚艾珍日前公開表示反對普發現金1萬元的政策。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍表示，自己只是就該議題分享想法而已，沒想到卻招來許多惡毒謾罵。面對不友善留言，她淡然表示：「70多歲了還是第一次被快千個訊息謾罵喔！有真實的留言、有看起來是機器人、也有很像網軍的帶動……」但她仍認為大家能「暢所欲言」是一件好事。

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不少網友擔心她的情緒受影響，但譚艾珍反而以幽默回應：「大家把阿嬤這種『過氣老藝人』說的話當做放屁不就好了啊！」她強調自己並不在意謾罵，「留言這麼多反而會增加流量數字，阿嬤又不是網紅根本不需要啊！」

▲譚艾珍回應被網友攻擊一事。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍也提醒說，自己的初衷其實是藉由該議題提醒大家防範詐騙，尤其在發放現金的時刻，更容易成為詐騙集團趁虛而入的機會，「而且有千人惡毒謾罵也表示他們有看到『提醒』啊！就算一萬人瀏覽，當中有影響5千人會小心注意，這樣就可以減少很多人受傷害，這不是一件很好的事情嗎？」認為宣導防詐騙，最怕大家疏忽，若能藉自身引發討論並達到提醒目的，「被罵也是會感恩承受的！」