小S復工恐延期？B2揭雙方對話內容　曝吳姍儒代班《小姐不熙娣》期限

記者孟育民／台北報導

徐熙媛（大S）農曆年期間在日本驟逝，小S失去靈魂伴侶，演藝工作全面停工，連帶請假由大S命名的節目《小姐不熙娣》長達半年的時間。如今回歸時間逼近，製作人B2今（14日）出席緯來原創選秀《宇宙啦啦隊》記者會，被問到新節目是否會邀請女團始祖小S，B2當場回絕說：「因為我覺得人家在休息，我就不太會去打擾人家。」也透露小S復工進度！

▲B2出席《宇宙啦啦隊》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

小S先前才露面二女兒Lily畫展，目前仍全面停工，狀況令外界擔憂。對於復工進度，B2坦言最近沒去騷擾對方，「因為我覺得有時候我們有一個默契，當一個好朋友，最好的方式有時候是不打擾，所以我們有一個默契，我還是不太會去問他說：『你在幹嘛？』她偶爾問我收視率，我會說不錯，類似這種，我們大概一個月就聊幾次這個。」

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▲小S回歸恐再延期。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



Sandy吳姍儒代班《小姐不熙娣》，目前已進入佳境，與製作單位默契也越來越好，對此B2給予極高評價，透露雙方合約沒寫到主持期限，「當時說法就是一直錄下去，沒有合約問題，直到S可以回來，只要她ready好就可以。」