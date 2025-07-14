才爆夢幻聯動出新歌！　「周杰倫真的合體GD」網全瘋了

▲ 周杰倫合體GD。（圖／翻攝自IG）



記者翁子涵／台北報導

G-DRAGON權志龍13日晚間在台北小巨蛋圓滿結束為期三天的個人演唱會，掀起大批粉絲朝聖，今（14日）才傳出他有可能要和周杰倫合作，沒想到周杰倫稍早就曬出和GD的合照，瞬間引爆網路一片暴動，激動嗨喊：「要合作了嗎？」、「兩大天王」，引發熱議。

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▲ 外傳周杰倫將和GD合作新歌。（圖／翻攝自IG）



周杰倫稍早曬出和GD的合影，2人開心拿著酒杯拍照，他開心寫道：「Our language of communication is art and wine（我們的溝通語言就是藝術和酒）」貼文一出，瞬間引來網友湧入留言，嗨喊「太誇張」、「昨天都還在開演唱會，今天就合體了」、「這是要合作嗎？」

據媒體報導，有消息指出GD與周杰倫近期有望首度音樂合作，雙方已悄悄討論合唱計畫，並有機會推出全新單曲，事實上，昨天周杰倫也在廈門開唱，不過他也不忘送上花籃祝賀GD的台北演出，他在2019年就曾收到GD與Nike聯名的雛菊鞋款，並在Instagram標記對方表達謝意，周杰倫今年也有在巴黎時裝周與GD碰面合照，令外界更期待2人的夢幻聯動。

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