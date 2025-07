才爆夢幻聯動出新歌！　「周杰倫真的合體GD」網全瘋了

▲ 周杰倫合體GD。(圖/翻攝自IG)



記者翁子涵/台北報導

G-DRAGON權志龍13日晚間在台北小巨蛋圓滿結束為期三天的個人演唱會,掀起大批粉絲朝聖,今(14日)才傳出他有可能要和周杰倫合作,沒想到周杰倫稍早就曬出和GD的合照,瞬間引爆網路一片暴動,激動嗨喊:「要合作了嗎?」、「兩大天王」,引發熱議。

▲ 外傳周杰倫將和GD合作新歌。(圖/翻攝自IG)



周杰倫稍早曬出和GD的合影,2人開心拿著酒杯拍照,他開心寫道:「Our language of communication is art and wine(我們的溝通語言就是藝術和酒)」貼文一出,瞬間引來網友湧入留言,嗨喊「太誇張」、「昨天都還在開演唱會,今天就合體了」、「這是要合作嗎?」

據媒體報導,有消息指出GD與周杰倫近期有望首度音樂合作,雙方已悄悄討論合唱計畫,並有機會推出全新單曲,事實上,昨天周杰倫也在廈門開唱,不過他也不忘送上花籃祝賀GD的台北演出,他在2019年就曾收到GD與Nike聯名的雛菊鞋款,並在Instagram標記對方表達謝意,周杰倫今年也有在巴黎時裝周與GD碰面合照,令外界更期待2人的夢幻聯動。

