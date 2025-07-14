胡一天終結「兩年沒戲拍」窘況！　新作又演學霸掀討論

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星胡一天憑藉青春校園劇《致我們單純的小美好》一炮而紅，後接連出演《暗戀·橘生淮南》、《我的時代，你的時代》等劇，成功奠定「高冷學霸男神」形象。近期他因長達673天未進組拍攝新作品，讓粉絲開始好奇他是否打算轉行，甚至本人也自嘲「退休了」，這句話一出讓網友又心疼又著急。所幸，近日胡一天證實將出演全新作品《天才女友》。

▲胡一天將搭檔田曦薇演出新校園劇。（圖／翻攝自微博）

《天才女友》改編自素光同名小說，描述一名天才少女與學霸青梅竹馬從實習時期一路成長到婚姻的青春戀愛故事，整體定位為熱血、溫馨、帶點治癒氛圍的青春劇。胡一天在劇中將飾演聰明冷靜的學霸男主角，搭檔田曦薇共演。部分粉絲對選角有意見，尤其對胡一天退成「二番」存有疑慮，更有人認為他如今已年滿30歲，該跳脫校園劇，尋找轉型機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《天才女友》改編自同名小說。（圖／翻攝自微博）

回顧胡一天沒戲拍的期間，不少人熱烈討論他的現況與未來。有網友指出雖然他擁有超過2千萬粉絲，但近年來熱搜聲量明顯下降，活躍粉絲也沒以前多，自然影響資源曝光。也有人將矛頭指向他的經紀公司，質疑換到現在的新公司後，反而沒戲拍，將責任歸咎於公司資源不足，不過也有聲音認為，近年來新生代崛起，他可能已經不是製作方的首選之一。