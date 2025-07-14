浪人祭第3波卡司出爐！　日本另類搖滾樂團也來了

▲ The Novembers將來台開唱。（圖／笨道策展有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「浪人祭 Vagabond Festival」第三波陣容集結了日本搖滾樂團 The Novembers、鄭宜農、絲襪小姐 STK、恐龍的皮 The Dinosaur's Skin、夕陽武士 Sunset Samurai、Manic Sheep、緩緩 Huan Huan、Soby & 陰魚Yingfish，多組風格各異的樂團與創作人都將在本屆浪人祭獻上精彩表演。

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▲▼ 絲襪小姐、恐龍的皮都將接力演出。（圖／笨道策展有限公司提供）



日本另類搖滾代表 The Novembers2005年成軍，將首次在台南的音樂節登場，成員表示：「久違地來到台灣，第一次在台南的音樂節演出讓我非常期待。我們聽說台南是一個能感受到歷史和傳統的美麗地方，希望能懷著對這片土地和人們的愛與尊重，好好珍惜這段時間。」本次演出同時也是浪人祭與日本知名音樂節 SYNCHRONICITY 攜手合作推出的重點演出陣容，勢必將吸引眾多樂迷前來朝聖。

睽違多年重返音樂現場的絲襪小姐 STK，今年初舉辦《伏流｜絲襪小姐 STK 20 週年演唱會》，昭示其歷久彌新的音樂魅力。成員笑說：「孩子都大到可以幫忙提樂器了，終於能趕緊逃去一個可以永遠保持 27 歲的世界！」時隔六年未在音樂節演出，這回將迎來浪人祭初體驗，可望再掀起資深樂迷的廣泛迴響。

「侏羅紀二重奏」恐龍的皮此次將帶著超級興奮的心情首度參與浪人祭，號召所有「恐龍朋悶」齊聚現場，準備與樂迷一同在夜色中盡情哭泣、狂歡。而包含夕陽武士 Sunset Samurai、緩緩 Huan Huan、Manic Sheep 在內的多組獨立樂團，以及台饒新勢力 Soby & 陰魚Yingfish，也都為這波演出名單增添不同亮點。

