土城命案！李進良處理護理師後事「供2孩完成學業」　曝惡男威脅診所對話

記者孟育民／台北報導

新北市土城日前發生一起恐怖家暴命案，46歲謝姓男子當街怒殺42歲張姓妻子與33歲妹妹，引起社會震撼，事後更證實張女是李進良的嘉仕美整形外科診所擔任護理師。李進良今（14日）力挺胡瓜「鑽石舞台」，現身媒體餐敘，聊起憾事表示：「土城的後事，包括她2個小朋友都已經有很好的規劃、信託，直到她們完成學業、愛心不是一時的，希望可以長長久久照顧失去媽媽的女孩。」

▲前女婿李進良力挺胡瓜。（圖／記者孟育民攝）

有家暴前科的謝男不滿妻子申請保護令、並要求離婚，竟在開完家事庭後，手持利刃當街刺殺妻子張女、以及張女妹妹，導致姊妹倆倒臥血泊中雙雙慘死。檢警會同法醫解剖複驗姊妹倆遺體，確認姊姊身中7刀，多集中在胸部；而妹妹則是頸部有2處刀傷奪命，足見謝男當時下手之狠。

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▲已逝的張女是李進良診所的護理師。（圖／記者孟育民攝）

李進良坦言，張姓護理師在事件發生前兩個禮拜都備感威脅、心情沮喪，連診所都遭到該男威脅要施暴，「也有跟不同媒體爆料，我們診所有人吸毒，但都是不實指控，也跟我說如果我不處理那個護士『會非常後悔』，我真的不知道他最後是要做這件事，但警方其實很早就介入這件事了。」李進良透露會以診所的名義，集結張姓護理師的友人們，一同支付2個小孩的學費，直到他們完成學業，希望能盡一份心力。