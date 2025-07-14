張齡予「阿姨」睡夢中離世！LINE未回電話沒接：以為下次還能見面

記者陳芊秀／綜合報導

前主播張齡予14日在社群平台發文，哀悼一位摯愛長輩的離世——這位阿姨是她母親的多年好友，近日約好時間見面，卻發現對方都沒有回應，原本以為只是在忙，沒想到對方兒子告知，阿姨已經在睡夢中突然離世。

▲張齡予發文哀悼，熟悉的長輩「阿姨」睡夢中離世！。（圖／翻攝自臉書）

張齡予不捨地表示：「每次都以為下次還能見到面，沒想到有時候永遠的分別卻來得猝不及防。」她多年來常去阿姨的工作室清粉刺，從她還是小女孩時，阿姨就一路陪伴成長，甚至在歌唱比賽、新聞主播等不同階段都不缺席地鼓勵與支持，早起收看新聞播報、拍照傳訊給她：「有幫忙增加收視率喔！」

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據張齡予形容，阿姨是位「充滿活力、樂觀開朗，天真單純的善良人」，即使上了年紀，依然相當注重健康與自我管理，努力保養眼睛、控制體重，總說要為了能工作到老，讓顧客維持漂亮，這樣自律又正向的生活態度，也深深感染著她。原本兩人近日有約，卻遲遲聯繫不上，直到收到一則由阿姨兒子用媽媽手機發來的訊息，「阿姨在睡夢中突然離世，沒有留下隻言片語」，她與家人陷入悲傷當中，「我們全家都相當傷感，沒有文字能完整表達我們的心情」。

面對突如其來的離別，張齡予也藉此提醒眾人珍惜眼前人：「生命的脆弱難以預期，眼前的一切可能轉瞬間灰飛。」她誠摯鼓勵阿姨的家屬節哀，並表示即使素未謀面，早已透過阿姨的描述如家人般熟悉，「你們一直是阿姨的驕傲。希望你們延續她樂觀開朗、自在灑脫的生命態度，珍惜小確幸與親人朋友的相處。有一天，我們都會再見。」

【張齡予全文】

每次都以為下次還能見到面，沒有想到有時候永遠的分別卻是來的猝不及防。

我們真的要珍惜每一次的相遇、相處的時間，因為有可能就是最後一次。

多年來我都在媽媽好友的工作室清粉刺，那個阿姨總是我的最大支持者，從小看我長大，關注我所有動態，在唱歌比賽時帶全家人幫我加油，當記者主播，她會早起看我當時珍貴的不知道有沒有下次的兼任播報，拍照傳給我表示有幫忙增加收視率，當上專任主播，每個時段她都不確認，甚至家裡電視都開著我任職的電視台，逢人就誇獎我，每次見面都會聽到她讚許我的小小進步。

她是充滿活力、樂觀開朗，天真單純的善良人，也很注重身體健康保健，很怕自己吃胖，認真保養眼睛，說自己得努力維持才能工作到老，不然她的客人都不知道要如何維持漂亮。

看著這樣的阿姨其實每次都會覺得很療癒，自己也得努力自律。

這兩天原本到我們約好的時間，但阿姨都沒有回應，line沒有回、電話沒有接。

我覺得很奇怪，阿姨在忙嗎？

沒想到等來的是阿姨兒子用媽媽手機回覆的訊息，阿姨在睡夢中突然離世，沒有留下隻言片語，雖然可以無病無痛，但家人陷入震驚，至今難以接受，萬般不捨。

聽到這樣的消息，我們全家也都相當傷感，沒有文字可以完整表達我們的心情，心中感受良多，遺憾不能再見到如此讓我們喜歡的重要的朋友，如親人一樣的存在。

人的一生很有限，我們永遠不知道自己的終點何時來到。如何可以讓我們活著的每一分秒都沒有遺憾、不覺浪費，是需要時刻斷捨離的勇氣與大智慧。

珍惜我們所愛的人、難得的相遇，因為生命的脆弱難以預期，眼前的一切可能轉瞬間灰飛。只求自己在每一時刻都享受當下、珍惜當下，不為了虛無縹緲的未來擔憂、不為了已經錯過的過去悔恨，單純的活在當下，把當下活好。

請阿姨的家屬節哀，你們一直是阿姨的驕傲，即便我們未曾謀面，但在阿姨口中認識到你們、對你們也很熟悉，就像遠方的家人一樣，希望你們要像樂觀開朗堅強的阿姨一生信念，活得自在瀟灑單純，珍惜小確幸，珍惜家人朋友的相處，有一天我們都會再見。