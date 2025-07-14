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范瑋琪《歌手》又落敗！節目4淘汰歌手開票選「返場」第一名是他

記者陳芊秀／綜合報導

歌手范瑋琪日前參加陸綜《歌手2025》，因表現欠佳排名墊底被淘汰，隨後又爆出7月會參加突圍賽。而節目近期舉辦返場歌手投票活動，之前被淘汰的歌手開放觀眾票選，最高票者重返舞台，范瑋琪也在名單之中，票選結果出爐，第一名是同樣來自台灣的林志炫。

▲▼《歌手2025》開放返場歌手票選，已淘汰的4歌手都在票選之列。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手2025》開放返場歌手票選，范瑋琪等被淘汰的4歌手都在票選之列。（圖／翻攝自微博）

《歌手2025》舉行了「返場歌手限時投票」活動，票選於7月12日下午3點至晚間8點進行，候選名單包括本季第1期至第5期中被淘汰的歌手——林志炫、日本歌手BENI、大陸歌手白舉綱以及范瑋琪。經過5小時的激烈角逐，林志炫以最高票數成功當選第一位返場歌手，並將於7月18日的第10期節目中以「驚喜歌手」身份重返舞台。

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《歌手2025》與去年一樣以全開麥、不修音方式直播，對歌手來說挑戰性大，原本外界期待大咖歌手參戰，本季出場歌手陣容被網友形容「期待落差大」。節目單位規劃新賽制「返場歌手」，將在第10期和第11期的賽程中亮相，並不占用突圍賽名額。返場歌手不只票選一次，第二位返場歌手的票選活動將於7月19日展開，候選範圍擴展至EP06至EP10的淘汰歌手。

▲▼《歌手》出現新賽制，淘汰歌手透過票選變返場歌手。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手》出現新賽制，淘汰歌手透過票選變返場歌手，將選出兩位。（圖／翻攝自微博）

▲▼第一位返場歌手最高票是林志炫。（圖／翻攝自微博）

▲第一位返場歌手最高票是林志炫。（圖／翻攝自微博）

林志炫參加本季《歌手2025》，演唱《悟空》和《秋意濃》獲得觀眾喜愛，但最後被淘汰，讓大陸熱搜一度出現「林志炫被做局了」，引發議論。他事前為節目空出近4個月檔期，沒想到參加兩集就被淘汰，這次重返節目，支持者期待他帶來更多震撼人心的舞台；另一派網友質疑投票公正性，批評返場是節目組為提升話題度的「熱度炒作」。

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歌手2025林志炫范瑋琪

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