《GTO》女星曾二度罹癌　宣布回到自由人「結束32年演藝生活」

記者張筱涵／綜合報導

曾因出演1998年富士電視台人氣日劇《GTO》而聲名大噪的女星希良梨，近日透過Instagram宣布正式引退演藝圈。她坦言歷經癌症手術與轉移後的化療治療，讓她重新思考人生意義，希望今後能以非藝人身分，展開自由且貼近自我的新生活。

▲希良梨。（圖／翻攝自Instagram／kigod23）



希良梨感性表示：「回到日本後，總會自然而然被歸類為藝人，然而經歷兩次癌症手術及轉移後的抗癌治療，讓我深刻思考生與死的課題。我想要在新的人生階段裡，不再是以『藝人希良梨』的身份活著，而是以一個自由、真實的我活下去。」她透露，目前已完成所有化療療程，身體逐漸康復，亦希望能從此脫離公眾視野，自在生活。

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希良梨表示，進入演藝圈是小學四年級時在已故祖母介紹下踏入，至今已逾三十年。她也感謝一路支持她的粉絲、經紀公司與相關工作人員，「從我還是孩子就支持我的你們，是我最感謝的人，真的謝謝一路走來的大家。」

在貼文中，她也釋出多張過去與近期的照片，展現坦然與釋懷的態度。她提到未來希望透過社群媒體與大家保持聯繫，但不再強求名氣與曝光，並以健康與幸福為生活重心，「今後我會好好珍惜自己，活出一個快樂、自由、無負擔的人生。」

希良梨於去年9月公開罹癌，12月接受手術，並於今年1月透露病情已達第三期且轉移。上月底她也宣布完成最後一次化療，身心狀態漸入佳境。如今選擇從藝能界引退，不僅是健康考量，也是對自我人生的全新選擇。