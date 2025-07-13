苗可麗餓虎撲羊！霸氣指令小鮮肉「直接來」　粉紅泡泡全場嗨翻

記者孟育民／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，下周一將播出「叫我談感情，不如被呼巴掌」，苗可麗以精湛演技屢獲金鐘肯定，卻自曝最怕演感情戲與親密戲。她笑說：「感情戲不是人人都會演，我就很怕！」陳孟賢則調侃：「妳不是早就是小菜一碟嗎？可以親吻不是很好嗎？」引來苗可麗爆笑回擊：「這種話就是門外漢才會說，真正的難是要演到真假交織、虛實難分！」

▲陳孟賢（左）跟苗可麗（右）與4位演員同台互動。（圖／三立提供）



本集邀請VBL劇集《靈魂約定》主要演員來自香港的CP范麒智Kenji、王智騫Martin、「原子少年」洪暐、李定，以及八點女星張家瑋與楊佩潔同台，暢聊愛情與拍戲時的情感挑戰。四位「小鮮肉」演員一登場就讓苗可麗笑說空氣中都瀰漫戀愛氛圍。

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換張家瑋與楊佩潔示範「女女戀」，演出果然比男生放得開許多，但仍難逃苗可麗吐槽：「慾望來的時候，誰還會說那麼多話啦！」她更親自示範「姊弟戀」，點名李定上場對戲，一開場就霸氣下指令：「不要廢話，直接來！」場面像極了餓虎撲羊，讓現場尖叫聲不斷。





▲現場拼演技。（圖／三立提供）

李定則分享自己拍攝首日的壓力經驗：「第一天拍完導演說隔天要補拍一場戲，晚上8點才拿到劇本，結果三頁台詞，我想乾脆別睡了！」沒想到話還沒說完就被苗可麗吐槽：「三頁？我拍戲最多20頁起跳，還可能是拍前10分鐘才拿到熱騰騰的劇本！」讓李定驚訝到嘴巴合不起來。