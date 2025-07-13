轟普發1萬元是「超爛政策」！　譚艾珍列5點開戰：亂發紅包嗎

記者田暐瑋／綜合報導

在國民黨力推下，立法院近日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元。資深藝人譚艾珍公開表達強烈反對，直言這項政策是「超爛政策」，引發社會廣泛討論。

譚艾珍認為，政府應該將資金集中於偏鄉教育資源、清寒家庭急難補助、獨居老人照顧等方面，而非普遍性地發放現金，質疑：「政府是財神爺撒糖果嗎？」儘管預期會遭受批評，譚艾珍仍堅持表達自己的立場，認為這是她作為公民的責任。

▲譚艾珍轟普發一萬元政策。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）



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針對普發現金政策可能帶來的負面影響，譚艾珍特別提醒民眾，詐騙集團可能趁機散布假訊息，例如「點擊連結申請補助」或「填寫銀行帳戶資料」等，呼籲大家務必提高警覺，避免受騙，以自身曾經是詐騙案受害人的經歷，強調防範詐騙的重要性。

譚艾珍的言論在網路上引發兩極化反應。一些網友認同她的看法，認為應將資金用於醫護人員或公共建設等領域；另一些人則力挺普發現金，認為對經濟困難的民眾來說，這筆錢能提供實質幫助。

▲譚艾珍轟普發一萬元政策。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）