直擊／等8年才登台！GD催淚告白：我不會讓你們離開　2度強調帶BIGBANG回來

記者吳睿慈／台北報導

G-DRAGON演唱會12日來到第二場，他於晚間6點左右挾帶王者氣勢從升降舞台現身，唱著〈POWER〉揭開序幕，穿上華麗的花朵造型外套，襯托出天王更強大的氣場，全場1.2萬人陷入瘋狂。

▲G-DRAGON連續3天在台開唱。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

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演唱會歌單從新歌唱到經典舊歌，包含〈POWER〉、ONE OF A KIND〉、〈CRAYON〉、〈TOO BAD〉、〈DRAMA〉等，帶著萬名歌迷一起回顧他的音樂世界，G-DRAGON的一舉一動都讓全場陷入瘋狂。

他以團體BIGBANG出道，場上再次提到隊友BIGBANG，他轉換成中文「大BANG」，使得全場哭笑不得，GD感性回顧：「我們的20週年，這一切很令人驚艷對嗎？」接著幽默向台下提問「我們從2006年出道，雖然我不太想知道，但這裡有人2006年出生的嗎？」台下給予回應，他則笑喊「是個很棒的年份（2006年）」。

▲G-DRAGON預告BIGBANG會一起登台。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

團體即將迎來20年，G-DRAGON邀請所有歌迷來到演唱會一起共享，「BIGBANG是我，屬於我與我的成員，我們一起創造的，所以請大家一起來（我們的演唱會）」，再度預告團體即將登台。

演唱會來到尾聲，G-DRAGON暗示「這是我的最後一首歌」，台下發出哀號聲，他則可愛地用中文回答「為什麼」、「蛤」，反應相當有趣，不過，演唱會時間過得極快，氣氛瞬間轉換成真摯氛圍，他帶來抒情歌〈DRAMA〉，現場萬人齊聲合唱，將氣氛推向最高潮，感動指數破表。

▲GD催淚告白粉絲「我不會讓你們離開」，承諾帶BIGBNAG回來。（圖／ (C) GALAXY CORPORATION提供）



在所有歌迷的呼喊下，G-DRAGON再次回到舞台，帶來安可歌曲，依照慣例他衝下台寵粉，期間還幫粉絲撿手燈，在歌迷鏡頭前超近距離唱歌、跳舞，而他在轉角時，還調皮地鑽去別的區域，被保鑣瞬間拉回來，互動很可愛。他重回台上後，唱著歌曲〈月亮代表我的心〉，真摯告白：「過了8年，但我很確信我會回來，尤其是台北，雖然花了很久的時間再回來，但從現在起我會帶來更多，你們待在那裡陪我很久好嗎，就這樣待著，我會再回來的，我不會讓你們離開，還BIGBANG，今天我感到很驚艷，謝謝！謝謝你們今天來，我希望明天也可以看到你們。」他用中文再次告白「我愛你們謝謝」，帶來最後一首歌〈無題〉，完美結束演唱會。