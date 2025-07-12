GD演唱會實名制遭「黃牛鑽漏洞」擋不住！VVIP票炒到8萬手法曝光

記者劉宛欣／綜合報導

韓流天王權志龍（G-Dragon，GD）睽違8年來台開唱，11日起一連三天在台北小巨蛋舉行演唱會。自從公布消息起，就掀起超高討論，5月中開賣即秒殺，還一度癱瘓售票系統，黃牛票亂象也隨之浮現，原價票價從800元至8980元，其中最誇張的是VVIP票更被炒到高達8萬元，讓粉絲怨聲載道。

▲GD一連三天在台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自GD IG）

此次演唱會雖然採用實名制，且由原先的兩場加至三場，但仍有黃牛利用「第二張票可改資料」的漏洞進行非法轉售，未能完全杜絕黃牛行為。另一方面，有實際入場看演唱會的粉絲指出，現場驗票入場分兩階段，第一階段是實名認證，現場設有實名認證專區嚴格審查，必須出示身份證與實名票券，戴口罩者也需要脫下比對，才能被戴上入場手環。

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第二階段入場則是在實名認證完成後，粉絲入場只需出示票根與手環。因此也給了黃牛鑽漏洞的時間與空間，只要先完成第一階段認證後，可將手環脫下與票根轉與他人入場。

▲GD演唱會採用實名制，但仍有漏洞。（圖／翻攝自GD IG）

演唱會期間，GD除了展現精湛舞台魅力，更向粉絲預告「將帶領BIGBANG回歸」，宣布了將與隊友一同合體開唱的好消息，引爆現場萬名粉絲的歡呼。此外，演唱會吸引不少明星到場支持，包括楊謹華、許富凱、玖壹壹春風、健志、Howhow、鄧福如、賈靜雯、王彩樺、小賴、田亞霍等等，場外更有粉絲分享追星趣事，氣氛熱烈。