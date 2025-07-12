王心恬朝聖GD怕被出征！　親揭101點燈「愛權志龍」：不可能被罵吧

記者黃皓瑋／綜合報導

韓流天王GD（權志龍）睽違8年訪台，昨（11日）起一連3天在小巨蛋開唱，締造一票難求的盛況，也吸引不少藝人朝聖，不過有部份藝人卻因遭懷疑以「公關票」進場，而被粉絲公開表達不滿。今（12日）要帶媽媽前去演唱會的女星王心恬，也坦言很擔心被罵，因而翻出先前在101大樓點燈告白GD的超狂事蹟自清。

▲王心恬為媽媽點燈告白GD。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）



王心恬稍早在Threads寫下：「太怕被罵必須先說，我可是101點燈為了讓我媽開心，第一個把權志龍打上去的人。」原來去年底台北101舉辦「聖誕傳情點燈告白」活動，王心恬當時就幫身為GD死忠粉絲的媽媽報名，在101大樓點燈以本名向偶像告白，王媽媽對此也相當興奮，還自製看板與大樓牆面的字體合照。

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對於近2日藝人看GD演唱會所引發的爭議，王心恬擔憂表示：「這樣死都要搶到票的決心去看演唱會，不可能被罵吧。」所幸貼文一出，許多網友都給予鼓勵與讚賞：「媽媽今晚會開心死」、「做自己想做的事沒有不對」、「我覺得甜甜很有孝心」、「你跟媽媽都是可愛迷妹啦」。

▲王心恬與媽媽。（圖／翻攝自Threads／candywang7446）



昨日GD首場演唱會後，不少藝人都在社群平台發文寫下感想，不料意外引起爭議，賈靜雯因在貼文中提及「（被GD）瞬間圈粉」，引發部份粉絲質疑，對此賈靜雯也連忙說明，自己是抱著朝聖的心去欣賞，並澄清「我是花錢買票進場的」。「瑜珈女神」夏米雅則是在文中坦言，接受朋友贈送門票與手燈，並誤將GD的雛菊手燈以「全套菊花」稱呼，因而引起粉絲不滿。