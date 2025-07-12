曾智希爆恐罹腦瘤！　淚訴陳志強竟回她「看大小決定」

記者葉文正／台北報導

東森綜合台《醫師好辣》由徐乃麟、嚴立婷攜手主持，邀請詹惟中、曾智希、黃馨儀，分享過往健檢經驗，揭露隱藏在生活中的健康危機。徐乃麟就自豪分享，前年照大腸鏡時，被醫生誇獎腸子非常漂亮，「距離我上次檢查已經是十年前了，也沒有息肉，可能是我飲食健康，加上家族史也沒有相關疾病。」

▲曾智希爆恐罹腦瘤！淚訴陳志強：你還會娶我嗎？。（圖／東森綜合台）



女星曾智希則透露，自己長期深受偏頭痛所苦，嚴重時甚至懷疑罹患腦瘤，除了趕緊安排腦部檢查，還開始未雨綢繆地規劃遺產、擬定遺囑，「我那時候真的很害怕，還很認真地問陳志強，如果我真的長了腦瘤，你還會娶我嗎？結果他說要先看看大小再決定。」

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▲曾智希、陳志強婚前曾有各種波瀾。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

所幸檢查結果一切正常，醫生推測應是壓力或遺傳所致，因為她媽媽也有偏頭痛的問題。對此，家醫科醫師也提醒，偏頭痛若頻繁發作，出現畏光、畏吵、噁心等症狀，甚至睡醒後更加劇烈，嚴重影響生活品質，就應積極就醫治療。醫師也補充，目前已有預防性藥物，如單株抗體、肉毒桿菌等，可在不適時及早服用，避免疼痛加劇，建議可與醫師詳細討論治療方案。

詹惟中則透露，自己前陣子健康檢查時，發現血糖數值超標，上網一查才發現，長期服用血糖藥可能會導致性功能障礙，讓他超級恐慌！「我覺得性功能絕對不能下降！」，於是他從去年開始，每天早晚跑步一小時，並戒掉精緻澱粉類，整整瘦了七公斤，最後再次檢查，血糖也順利下降到正常數值！他更感嘆：「到了這個年紀，錢已經不是重點，健康才是最重要的。」外科醫師也趕緊糾正錯誤觀念：「其實是因為罹患高血壓、糖尿病卻不吃藥，才會導致性功能下降！因為全身各部分的神經跟血管會退化、硬化。但如果像詹老師一樣，透過飲食和作息調整，將體重減輕5%以上，就能對血糖血壓有顯著的改善。」



前主播黃馨儀也分享，自己曾出現胸口發麻，一路麻到嘴唇的症狀，甚至嚴重到嘴巴都無法張開，擔心是中風而去做了檢查，結果竟發現是因為脊椎側彎所致！醫生建議她進行核磁共振檢查，但她卻因為患有幽閉恐懼症而遲遲不敢面對，「我一直拖到現在都還沒去做。」徐乃麟也分享，自己的老婆也有幽閉恐懼症，無法做核磁共振，只能改做低劑量的電腦斷層。外科醫師也說明，針對輕度幽閉恐懼症患者，通常會給予抗組織胺，使其產生疲勞感，而重度患者則可給予低劑量的抗憂鬱藥物，以緩解緊張情緒。想知道更多隱藏在生活中的健康殺手嗎？請鎖定東森綜合32頻道每週六至週日下午5點播出的《醫師好辣》。