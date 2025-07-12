Albee陷賀瓏小三風波後「燦笑首露臉」！炸出超兇上圍 消失2周復工

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）日前因陷入賀瓏、天殘的感情風波而引發爭議，自清「沒有對不起任何一個人」後隨即消失社群，時隔兩個多禮拜，12日才低調更新動態並且首次露臉。

▲Albee陷入小三風波後首度露臉。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



從Instagram限時動態中，可以看到Albee坐在鏡子前面，正在讓髮型師吹整頭髮。她的長髮被整理成大波浪捲髮，身穿綠色服裝相當顯白。一手拿起手機自拍，一手比YA。

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▲Albee復工了。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee還在該則限時動態附上「好久不見」的日文、以及今天的日期，加上正在妝髮的模樣，似乎已經要復工了，掀起粉絲的高度期待。

▲對於賀瓏和天殘，Albee曾自清沒有對不起任何人。（圖／翻攝自Instagram／albeefin、hellohorlung）



事實上，針對感情生活的部分，Albee日前表示，她可以坦蕩蕩地說「沒有感情重疊」，和賀瓏合作兩年期間完全沒私交。賀瓏4月初分手後，她剛好深陷爆料新聞的沮喪，對方關心她，雙方關係才晉升成朋友，「但就是一般朋友，不會過問對方私人感情問題。」