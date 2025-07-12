林襄拜拜穿超辣！「中空低腰被看光」 0偽裝現蹤紫南宮全被拍

記者潘慧中／綜合報導

味全龍啦啦隊成員林襄儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她11日便在社群網站轉發和一群女性朋友去紫南宮的畫面，0偽裝穿超辣的模樣，讓不少網友直呼好想巧遇！

▲林襄和朋友去紫南宮拜拜。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



從Instagram限時動態中，可以看到林襄紮起俏麗的高馬尾，單穿一件白色繞頸背心，貼身剪裁包覆住豐滿上圍，短版中空剪裁辣露小蠻腰，搭配低腰牛仔褲，散發出性感兼具帥氣的氛圍。

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▲▼林襄正面和背面都很辣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄此趟和女性友人的輕旅行是從台北出發，一路前往竹山紫南宮拜拜後，到台中享用美食後才回家。難得能放輕鬆玩樂，讓粉絲都很替她感到開心。

▲林襄和朋友們開心出遊。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上，林襄日前曾坦言年初狀態不好，但並非因為某些具體事件導致，而是純粹陷入低潮，「這個狀態我藏得很深，也許有些人看得出來」，雖未對外表現，內心卻經歷了一段掙扎。」

▲▼林襄年初一度陷入低潮。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



面對這樣的情緒波動，林襄後來學著接納與調適，「我慢慢學會去允許自己枯萎幾天，不用急著陽光燦爛，也不用硬撐著說沒事」，展現出對自我情緒的高度覺察。她也提到，這段時間反而讓她學會與壞情緒共處，進一步深化對自己的認識。