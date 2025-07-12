再推24人男團！tripleS經紀公司出招　「8人子團」成員搶先曝光

記者張筱涵／綜合報導

曾成功打造24人制女團tripleS、並以創新投票系統引發K-POP圈高度關注的經紀公司Modhaus，如今再度挑戰大型企劃，宣布推出全新24人男子團體「idntt」，掀起粉絲熱議。

▲idntt搶先公開8名成員。（圖／翻攝自X／idntt_cosmo）



Modhaus於7月1日零時（南韓時間）釋出idntt的概念影片，正式揭開男團計畫序幕。影片中以「站在世界既定框架之外，首次面對真正的我」為主軸，呈現idntt未來的成長路線與團體架構，展現出與tripleS類似但風格獨特的宏大企劃藍圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據介紹，idntt由三個子團組成，分別為「unevermet.」、「yesweare」及「itsnotover」，各由8名成員構成。三大子團將陸續亮相並發表音樂作品，最終合體為完整的24人男子團，展開全體活動，後續亦將啟動Modhaus專屬的互動投票平台「Gravity」，讓粉絲參與成員組合再編排，延續與tripleS相同的互動營運模式。

idntt透過多支視覺強烈的預告影片與概念曝光，已在K-POP圈掀起討論。影片中神秘剪影與象徵性道具的運用，進一步放大了粉絲對其正式出道的期待。Modhaus表示：「idntt將是時間與成長交織出的故事，我們將一同超越這世界設下的界限。」

繼tripleS後再啟24人大型團體計畫，Modhaus的全球佈局野心可見一斑，idntt是否能延續女團的成功模式，在男團戰場中開出另一條路，值得拭目以待。