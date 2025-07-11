《寶可夢》小次郎、大木博士聲優癌逝！享壽71歲　留下破百經典角色

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名配音員詹姆斯卡特卡思卡特（James Carter Cathcart），因在《寶可夢》美版動畫中長年為喵喵、小次郎、大木博士等經典角色配音而深植人心。近兩年來他與癌症奮戰不懈，最終仍不敵病魔，於美東時間7月9日辭世，享壽71歲。

▲詹姆斯卡特卡思卡特離世，享壽71歲。（圖／翻攝自詹姆斯卡特卡思卡特臉書、劇照）

根據外媒報導，卡思卡特在紐約的安寧醫院病逝，妻子瑪莎雅各比（Martha Jacobi）親自透過社群證實噩耗，前妻則透露他是因咽喉病逝。事實上，他自2023年被診斷出癌症後，始終積極面對治療，並在狀況允許下完成了《寶可夢：旅途 最終章》的英文配音，才正式宣佈退休。對於許多粉絲來說，他的聲音是寶可夢世界裡不變的存在。

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卡思卡特從1998年起加入《寶可夢》配音團隊，剛好搭上動畫風靡全球的熱潮。他不只是為反派搞笑的小次郎與喵喵配音，更詮釋了大木博士等重要角色。除了《寶可夢》，他也參與了《遊戲王》、《航海王》與《音速小子》等多部作品，他一生曾為超過百個角色配音，是動畫界中極具份量的聲優之一。