直擊／江蕙復出首日！　「費玉清來了」獻巨型鳳凰吐心聲

▲費玉清打造鳳凰祝賀江蕙。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／高雄報導

台語天后「二姐」江蕙這幾年低調抗癌、歷經生死交關，封麥10年後，今天（11日）她將以全新之姿重回舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，歌壇好友費玉清送來一隻超過200公分的巨型大紅鳳凰祝賀，氣勢非凡，成為拍照打卡點，費玉清更在花籃祝賀寫道：「再展金嗓 眾望所歸。」江蕙看到更感激直呼：「台北場送就好了啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼費玉清送的鳳凰超過200公分。（圖／記者翁子涵攝）



這隻鳳凰由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，相當氣派，談到設計鳳凰的靈感，費玉清回答：「江蕙是我非常重要的朋友，這次的復出演唱會對她來說意義非凡，所以我用一個承載著美好喻意的造型來傳達我的祝福！鳳凰象徵重生與希望，就像她經過沉澱、歷經過「無」到「有」後，能再次閃耀在舞台上，所展現的堅定和力量真的很動人，祝賀她再啟美麗的篇章。」

當年江蕙封麥時，費玉清的花牌上寫著：「歡迎反悔 再展金嗓」，如同萬千歌迷的心聲，十年過去，費玉清這次的花牌像是續集一般，延續上次的後一句寫著：「再展金嗓 眾望所歸」，而今晚她真的帶著大家的期盼與祝福回來了。