紅姐騙千男無套「外流私密片」　男星揭自救法嘆：覺得很恐怖

記者王靖淳／綜合報導

一名來自南京江寧的偽娘網紅「南京紅姐（真實身分為焦姓男子，以下簡稱紅爺）」假扮女子，最近被指控與千名男網友約會並無套發生性行為，還偷拍整個過程，再放到會員制平台販。，消息曝光後引發熱議，就連藝人黃豪平最近也發文談論此事。

▲大陸偽娘騙上千男性發生性關係。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對南京紅姐拍下和多名男性發生性關係的影片並外流，黃豪平透露，看到有人在社群發起一項活動，就是把自己P進紅姐的房間畫面，參與惡搞式的濾鏡挑戰，為此他表示：「其實如果我是被偷拍的人，可能會積極推廣這個挑戰，這樣圖片流出，就可以說自己只是參與了這個挑戰。」並坦言自己至今仍覺得整起事件很恐怖，「不管約還是正常伴侶關係，偷拍真的不能被允許。」

▲黃豪平。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

事實上，紅姐的真實身份是名38歲的男子，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以「免費性行為」為誘餌約見面。據悉，紅姐每次只要求男網友帶花生油、水果等禮物作為見面條件，就願意發生性關係，部分受害者見面後，即便發現對方真實性別，大多抱持著「來都來了」的心態，照樣發生性關係，紅姐則會架設偷拍鏡頭，將性愛過程全程拍下，再放到會員制平台收費販售，目前據傳有1691名男性受害。

▲黃豪平發文談論大陸偽娘網紅。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）