父親驚呼腳上有一隻貓　苗可麗談爸止不住淚

記者葉文正／台北報導

苗可麗在三立台灣台《超級夜總會》舞台上淚灑演出，將父親罹患帕金森症後產生幻覺的親身經歷，透過歌中劇呈現得動人心弦。這段深刻的父女故事，原本只是她在臉書上的一則貼文，製作人讀後深受感動，特別設計成節目尾聲的橋段，期盼藉由節目分享，不只是感動，更希望讓有類似家庭狀況的觀眾知道：「其實我們也可以選擇用理解和陪伴，走進家人的世界。」

▲苗可麗(左)與澎恰恰演歌中劇。（圖／三立提供）

在劇中，澎恰恰飾演一位因病深陷幻覺的老人，苗可麗則飾演守在父親身邊、不離不棄的女兒。劇情淡淡地說著父女情，但每一句台詞都來自她的親身體驗—她的父親因長期服用帕金森症藥物，經常出現幻覺，看到地上有魚、有人在吵架，甚至說腳趾上有一隻貓。面對這些「看不見的世界」，她也曾否定、崩潰，直到選擇放下辯駁，「陪他演、陪他信」，才真正走進父親的內心世界。這份理解與轉變，讓現場觀眾無不動容，氣氛一度靜默，許多人悄悄拭淚。

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▲苗可麗擔心爸爸的身體。（圖／三立提供）

製作人表示：「希望透過節目傳遞，這些看似艱難的家庭過程，其實我們都可以用愛去面對，去調整自己、陪伴對方。這段故事不只是苗可麗的，也是很多人的。」

《超級夜總會》在嘉義九華山地藏庵熱鬧開場，由林姍以〈天后駕到〉和〈粉紅超跑〉霸氣開唱，氣勢十足如女神降臨；中段由楊哲與楊繡惠上演「搶乾女兒」爆笑橋段，妙語如珠、笑聲不斷，綜藝效果滿點。節目尾聲則將情感推至高潮，苗可麗與澎恰恰用歌中劇細膩演繹這段父女情，並搭配許效舜溫暖的結語，讓這段故事有了最溫柔的落幕。也再次展現，《超級夜總會》不只是歡笑與歌聲，更是一個可以溫柔講述人生故事的舞台。

《超級夜總會》每週六晚間6點半於三立台灣台第29頻道播出，邀您一同在笑聲與淚水中，感受人生的百種滋味。