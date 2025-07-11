韓圈續約超罕見！ATEEZ全員8人「一次簽7年」　新歌成績創新高

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ATEEZ正式宣佈全員與所屬經紀公司KQ娛樂完成7年期續約，八位成員攜手邁向下一個活動階段，消息一出，獲得海內外粉絲廣泛關注。

▲ATEEZ全員續約7年。（圖／翻攝自Instagram／ateez_official_）



KQ娛樂於7月10日發表聲明表示：「在與ATEEZ成員們經過充分討論後，已完成與星化、弘中、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩等8位成員的7年續約，能夠基於多年累積的信任持續合作，我們感到非常欣慰與高興。」公司也強調將全力支持團體未來發展，助其在更廣闊舞台上盡展潛力。

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此前在ATEEZ第12張迷你專輯《GOLDEN HOUR : Part.3》的發行記者會上，隊長洪中就曾提到正在思考團體的未來計劃，預告將帶來「好消息」。如今全員順利續約，也為團體穩健邁向下一個活動期奠定堅實基礎。

自2018年出道以來，ATEEZ憑藉獨特音樂風格與強烈舞台感染力深受全球粉絲喜愛，多張作品登上美國Billboard 200榜單，近期更以主打歌〈Lemon Drop〉首次進入Billboard Hot 100，顯示其國際影響力不斷提升。全員續約後的ATEEZ，未來動向備受期待。