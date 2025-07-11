「校唱小天后」紅到登上紐約時代廣場！　卻在馬來西亞遇險

記者蔡琛儀／台北報導

「校唱小天后」陳華憑藉爆紅單曲〈想和你看五月的晚霞〉在Spotify創下破億串流佳績，近日更登上紐約時代廣場巨型燈箱，讓全球華語樂迷為之驚艷。她也趁勝追擊，將推出全新單曲〈反覆拉扯〉，延續溫柔中帶刺的敘事風格，融合流行與R&B節奏，唱出一段「說不出口的離開、來不及的回頭」。

▲陳華登上紐約時代廣場。（圖／鮪魚肚影音提供）

MV遠赴馬來西亞沙巴外海無人珊瑚礁島，拍攝過程驚險重重。陳華回憶單程就耗時近五小時，海上顛簸如「海盜船」，不僅攝影師暈船嘔吐，行李還被海水泡濕，一行人抵達美人魚島後再轉小船上岸，腳下全是珊瑚碎岩，雖歷經挑戰，卻成功拍出「孤獨又清醒」的意象。

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沙巴的自然景色也激發陳華的創作靈感，她笑說：「一個人站在海中央，旋律就會突然跑出來！」還在當地錄下幾段 demo，透露正醞釀下一首作品。此外，沙巴的「生肉麵」也讓她念念不忘，她在社群大力推薦，甚至笑稱想在台灣開一家分店。

▲▼陳華〈反覆拉扯〉MV遠赴馬來西亞沙巴拍攝。（圖／鮪魚肚影音提供）

除了新作發表，陳華也將於8月17日首度於馬來西亞吉隆坡舉辦個人售票演唱會，目前票券銷售已達九成，VIP席開賣當天秒殺。她坦言與馬來西亞粉絲有深厚連結，希望透過這場演出「好好唱給大家聽」，並能與當地樂迷更深層互動，誠意滿滿。