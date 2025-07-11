《侏羅紀世界：重生》幕後製作曝！史蒂芬史匹柏點名還原小說場景

記者黃庠棻／台北報導

《侏羅紀公園》系列第七部續作《侏羅紀世界：重生》於7月2日在台盛大上映，台灣大哥大MyVideo搶先推出22分鐘精彩幕後特輯，揭露片中長達35分鐘的史詩級水上動作場景。這段堪稱系列巔峰的大戰場面，其實是在南歐島嶼馬爾他拍攝，結合實景與片場打造出緊張氛圍。

▲《侏羅紀世界：重生》幕後花絮曝光。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

導演蓋瑞斯愛德華坦言自己是史蒂芬史匹柏的鐵粉，反覆重看名導經典舊作，他形容這場海上大戰根本是「《大白鯊》遇上《侏羅紀》」，雖然開拍前所有人都勸他「千萬不要在海上拍戲，那會變惡夢」，但他仍堅持挑戰極限，多場高難度動作戲的幕後拍攝過程，都能在MyVideo搶先解密。

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▲《侏羅紀世界：重生》幕後花絮曝光。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

本集亮相的新種恐龍同樣吸睛，海陸空三大巨獸齊聚，包括前作中的滄龍、棘龍與泰坦巨龍，在花絮中公開多項幕後創作巧思。其中一隻小型的鷹角龍更讓人驚喜，因為劇組竟打造出可「捧在手心」的機械恐龍偶，演員們不但能直接擁抱，還能互動。其臉部的眨眼、吃草等細節表情，甚至由專屬操偶師全程掌控，令人嘆為觀止。

▲《侏羅紀世界：重生》幕後花絮曝光。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

劇中還有一段是特別致敬《侏羅紀公園》小說的經典場景。編劇大衛柯普透露「充氣筏和暴龍睡覺的橋段，其實出現在原著第一本小說裡。我第一次和史蒂芬史匹柏討論劇情時，他就說這一段一定要加進去！」

▲《侏羅紀世界：重生》幕後花絮曝光。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）