韓性感天后孝琳宣布澎湖開唱！　同場卡司曝光「Energy也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

2025澎湖追風音樂燈光節將於8月29日至9月26日登場，以「海島樂園」為主題，連續五週每週五於澎湖觀音亭舉辦演唱會，今年特別加碼8月30日週六場，總計6場演出，韓性感天后孝琳將擔綱開幕演出，與天團玖壹壹、Energy、温嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等人氣歌手輪番登場，嗨翻全場。

▲孝琳將出席2025澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

有「夏日音樂祭女王」封號的孝琳，2025年首次參加離島夏季音樂節，就獻給澎湖追風節，她興奮表示：「這是我第一次訪問澎湖，聽說風景非常美，雙心石滬尤其吸引我，期待能快點見到大家，帶來精彩演出！」孝琳也向台灣粉絲喊話：「期待在澎湖用音樂一起創造夏日回憶！」

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繼去年發行夏日單曲〈Wait〉後，孝琳透露目前正錄製新曲，希望在澎湖帶來全新音樂表演，6月迎來出道15週年的孝琳，也在社群感性喊話：「我會繼續用音樂傳遞我的故事，與大家緊緊相連。」她透露將為澎湖觀眾準備豐富演出內容，展現多元風格，期盼參與音樂節的每一位觀眾都能透過她的歌聲獲得滿滿活力與感動。

▲Energy將首度在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

而剛以〈星期五晚上〉奪下金曲獎年度歌曲的唱跳天團Energy，也宣布將在9月19日於澎湖獻出首場海島演出，5位成員將把高雄巨蛋演唱會的精華重現舞台：「好久沒去澎湖了！而且那麼靠近海邊舞台的演出，時間剛好在我們剛辦完高雄巨蛋演唱會的不久後，我們會將演唱會最熱騰騰、最精彩的部分帶給大家，結合夏日晚風電力四射，大家請期待。」