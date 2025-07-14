7月14日星座運勢／金牛橫掃財運桃花 射手遭小人算計要當心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：有望化敵為友
感情：彼此認真對待
財運：借貸不傷和氣
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：項目圓滿順利
感情：感情幸福美滿
財運：人脈就是錢脈
幸運色：西瓜紅
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：合作水到渠成
感情：放下心中缺憾
財運：過剩資訊反亂
幸運色：碧綠色
貴人：獅子
小人：雙子
【土象星座】
工作：避免談論八卦
感情：相信自身直覺
財運：恐有小額漏財
幸運色：奶茶色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：一切游刃有餘
感情：追求桃花不斷
財運：投資雙雙獲利
幸運色：水藍色
貴人：摩羯
小人：天蠍
工作：順利解決難題
感情：互動進展增溫
財運：打聽更多資訊
幸運色：銀白色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【水象星座】
工作：拓展全新企劃
感情：避免廢話連篇
財運：不再盲目投資
幸運色：藕粉色
貴人：金牛
小人：處女
工作：聽取同伴建議
感情：安撫對方情緒
財運：得財還需培福
幸運色：淡金色
貴人：處女
小人：獅子
工作：更加親力親為
感情：無視挑播離間
財運：學習開源節流
幸運色：茶綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：維持工作狀態
感情：參考家人想法
財運：分析自身優勢
幸運色：深藍色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：主動彙報過錯
感情：可多出遊散心
財運：利息穩穩進帳
幸運色：星空色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：堤防小人暗算
感情：頓悟雙方問題
財運：留意重複花費
幸運色：桃木色
貴人：射手
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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