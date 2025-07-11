峮峮「8月台中主場全缺席」！錯愕首發聲：在其他女孩身上也有發生

記者潘慧中／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，一舉一動都備受關注。沒想到，有粉絲發現她8月完全缺席台中洲際中信兄弟的主場，讓外界很好奇背後原因。對此，她10日親自回應了。

▲峮峮是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



根據中信兄弟啦啦隊公布的8月班表，峮峮雖然會出席8場位於台北大巨蛋的比賽，卻缺席了洲際球場的全部賽事。10日被問到原因時，她先露出錯愕神情，接著才表示不知情，「這剛好是公司排的。」

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▲峮峮被發現8月完全缺席台中洲際中信兄弟的主場。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



峮峮向《TVBS》透露，「我們現在人太多了」，所以可能會出現這個月沒班、下個月要上很多班的狀況，「在其他女孩身上也都有發生。」

▲▼峮峮擁有大批粉絲。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



事實上，峮峮曾坦言給自己啦啦隊的規劃是跳到35歲，目前已經凍10顆卵，但身邊還沒對象，忙碌工作時也無暇思考結婚問題，但確實家庭生活也是自己所憧憬的。經紀人當時則表示，「峮峮會做好目前所有的工作」，也期盼她會帶領新的學妹走向不一樣的舞台。