48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照！掉出超兇上圍 深溝全看光

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她10日深夜便在社群網站上傳一系列只穿內衣的大尺度辣照，展現48歲的好身材，立刻吸引上千人按讚。

▲何妤玟深夜PO內衣辣照。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



照片中，可以看到何妤玟單穿一件黑色滾邊拼接紅色蕾絲的內衣，相當映襯她的白皙膚色，也完美包覆住呼之欲出的上圍，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲何妤玟上圍呼之欲出。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



何妤玟下半身搭配黑色款內褲，襯托出纖細腰線和穠纖合度的雙腿線條，「我腰是蠻瘦的啦！」大尺度辣照吸引不少粉絲按讚，並直誇她這組照片是「難得的突破」。

▲何妤玟身材維持得超好。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在吃零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」

▲何妤玟平常穿搭走氣質優雅路線。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」