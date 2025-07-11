Hui拍足球節目「鼻骨骨折」急送醫！　公司：暫停所有活動

記者張筱涵／綜合報導

韓團PENTAGON隊長Hui（本名李會澤）因錄製節目時意外受傷，所屬公司CUBE娛樂於7月10日宣布，他將暫時中斷所有演藝活動，專心接受治療與休養。

▲Hui鼻骨骨折，暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／huitag_me）



CUBE娛樂指出，Hui於日前參加綜藝節目《團結才能踢4》的錄影時，在與其他來賓搶球過程中不慎發生意外，導致鼻骨骨折。公司表示：「他隨即前往醫院接受治療，並獲得醫師建議需進行充分休養。」

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因此，Hui將從當日起停止包括《團結才能踢4》在內的所有活動，公司也向粉絲致歉：「對於突發狀況造成大家擔憂，我們深感抱歉，並將以藝人的健康為最優先，全力支援其康復。」

Hui自2016年以PENTAGON隊長身份出道，與成員們共同推出多首人氣作品，如〈Gorilla〉、〈Beautiful〉、〈The Black Hall〉、〈Shine〉、〈Naughty Boy〉與〈Spring Snow〉等。他同時也是活躍的音樂劇演員，近期參演的音樂劇《愛在雨中》，描繪兄弟間因重逢引發的衝突與和解，他飾演回歸家中的么弟「東賢」一角，展現不俗的舞台實力。