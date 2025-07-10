李泳知買到盜版Labubu！　以為隱藏版...得知真相崩潰「氣到亂丟」

記者蔡琛儀／綜合報導

近期大陸潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下角色Labubu夯到不行，日前南韓人氣饒舌歌手李泳知興奮開直播，開箱自己買的Labubu，其中三隻打算送人，另一隻自留，還許願希望可以抽到隱藏版Labubu，沒想到最後驚覺自己買到盜版品。今天她又一口氣買了一堆正版Labubu狂拆，相當逗趣。

▲▼李泳知買到盜版Labubu誤以為是隱藏版。（圖／翻攝李泳知IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李泳知原本開箱時興奮到尖叫，打開來看到是眼睛、牙齒都是彩色的Labubu，還一度不敢置信，以為自己真的抽到隱藏版Labubu，開心到身上狂起雞皮疙瘩，但隨後她又仔細看了下標籤，「這是正品吧？我是抽到隱藏版了嗎？」

後來李泳知發文證實，自己真的買到假貨，不僅娃娃沒有扣環，裡面還沒有附上卡片，直呼要再去買新的正品重新開箱，「大家不要被騙了，要買正品……我還以為第一次就抽到隱藏版，開心了一下說。」

▲李泳知抽不到隱藏版Labubu，氣到拿盜版的出來做對比。（圖／翻攝李泳知IG）

今天李泳知氣到，卯起來買了一堆Labubu盲盒，結果拆了老半天全都不是隱藏版，她還氣到把昨天的盜版Labubu拿出來跟正版對比，甚至還把盜版貨毫不留情往後隨便亂丟，激烈反應讓粉絲看了都笑翻。