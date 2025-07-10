F級美尻女優宣告引退！　感嘆「自卑感日益加深」：難以承受

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優透美奏多（透美かなた）憑藉170公分的修長身材、F級傲人上圍，以及接近100公分的臀圍，在成人界崛起。然而，她日前卻突然透過社群宣布引退，並坦言，出道以來一直感到自卑，表示「一開始就和理想有差距」，內心的不安日益加劇，最終還是無法接受自己的狀態，這突如其來的消息令不少支持者感到遺憾。

▲透美奏多宣告引退。（圖／翻攝自透美かなたX）

透美奏多日前透過X發文，向粉絲正式宣告即將退出AV界的遺憾消息，內文中，她坦言「（工作）從一開始就與我理想的狀態相差甚遠，心中的小小自卑感也日益加深，最終變得難以承受」，接著進一步指出「我甚至不知道該以什麼作為動力繼續努力，因此開始覺得，若繼續下去只會不斷給經紀公司添麻煩，於是我做出了引退的決定」，明白地講述了引退的背後心境。

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▲透美奏多坦言因自卑感而決定離開AV界。（圖／翻攝自透美かなたX）

對此，AV達人一劍浣春秋表示惋惜，認為透美奏多在片商「E-Body」出道時就備受期待，她的「野獸模式」形象深受觀眾喜愛，退出實屬可惜。引退消息曝光後，不少粉絲紛紛留言表示不捨，但也默默祝福她，期望她能找到其他更適合自己的出路。還有不少人感到遺憾的是，她的官方X帳號、Instagram帳號都隸屬公司，因此在離開公司後，帳號已經遭刪除，不過她的X個人小號仍會繼續經營。