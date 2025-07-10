《超人：新紀元》爛番茄96%高分！影迷1日3刷票房開紅盤

記者許逸群／綜合報導

DC全新力作《超人：新紀元》在台上映首日票房突破700萬，更有粉絲在開片首日就完成三刷！該片由《星際異攻隊》系列導演詹姆斯岡恩執導，以其獨特風格重新詮釋超人故事，獲得全球影評人和觀眾高度讚賞。爛番茄網站上，影評人平均評分高達87%，觀眾評分更達到驚人的96%，刷新歷年「超人」電影的最高紀錄。

▲▼DC全新力作《超人：新紀元》。（圖／華納兄弟提供）

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電影中，大衛·柯倫斯韋飾演的超人、瑞秋·布羅斯納罕飾演的露薏絲·蓮恩以及尼可拉斯·霍爾特飾演的反派路瑟，三位演員的精湛演出，以及彼此間精彩絕倫的對手戲，更獲得媒體一致好評，盛讚選角完美無瑕，為DC宇宙開啟全新篇章。

為了讓觀眾獲得最佳觀影體驗，《超人：新紀元》特別針對IMAX規格進行拍攝，導演詹姆斯岡恩更親自表示IMAX版本能充分展現實體特效的極致效果、震撼的視覺特效以及精緻的電影配樂，讓觀眾彷彿身臨其境。製片彼得·薩弗蘭也強調，導演在每個細節上都精雕細琢，呈現出前所未見的精彩動作場面。

本片不僅動作場面精彩刺激，更著重刻畫超人的內心世界。超人在地球上的養父母，為他提供了愛與支持，並給予他人生指引。養父的一句「你的選擇，你的行為，定義了你這個人」，更是點明了超人作為超級英雄的責任與使命。