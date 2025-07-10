香港男神脫了「萬手搶摸巨肌」震撼畫面曝光：終於懂被色狼襲擊的感覺

記者蔡琛儀／台北報導

香港男神Tyson Yoshi今（10日）在義大利舉辦婚禮，婚禮前的週末，他還在香港啟德體藝館連開三場演唱會，成為啟德體藝館開館後首位開唱歌手，吸引三萬人朝聖，連蔡卓妍（阿Sa）、古巨基都到場聲援，足見他人脈之廣。

▲▼Tyson Yoshi大玩人體衝浪。（圖／想不到音樂工作室提供）

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他以「反派英雄」為概念，他祭出黑白斗篷入場儀式、50公尺巨型延伸舞台，打造邪教式視覺衝擊，他更衝入觀眾席玩「人體衝浪」，全場高舉雙手「抬人」場面宛如獻祭，他大喊：「別顧著摸，要傳！」現場一片混亂又歡樂，他事後笑說：「終於懂被電車色狼襲擊是什麼感覺！」

而林家謙、張敬軒、周殷廷三位人氣歌手也輪番擔任嘉賓，更全都被拱人體衝浪，張敬軒甚至玩上癮連跳兩次，笑稱：「屁股被摸、肚子被拍，好奇妙！」Tyson 與張敬軒合唱〈By my side〉後感性致謝：「他是我低潮時的涼茶。」並送上001號黑膠唱片表達感激，展現深厚兄弟情。

▲▼Tyson Yoshi台上親吻老婆。（圖／想不到音樂工作室提供）

第二場適逢老婆 Christy 生日，Tyson 現場領唱成名曲〈Christy〉為她慶生，並獻上一吻閃瞎全場，Tyson更宣布隔天即將飛往歐洲結婚，號召粉絲送機，結果當天真的有百名歌迷拉布條現身機場道別。

▲▼阿Sa、古巨基、林家謙、張敬軒都來聲援演出。（圖／想不到音樂工作室提供）