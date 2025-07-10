羅文裕愛妻剛生完第三胎...爆罹乳癌2期　他想剃頭陪伴遭拒絕！

記者蔡琛儀／台北報導

客語金曲歌王羅文裕和老婆今年6月初迎來結婚10週年，卻也曝光老婆罹患乳癌第2期的消息，今（10日）他出席自己策展的「野孩子生活節」發布記者會，他坦言，剛要滿3個月的三寶小兒子「量量」是他們的福星，「他出生後，護理人員發現老婆胸部有硬塊，建議她去做檢查，因為這樣的順便才發現，所以還好發現得早，早期發現早期治療。」

▲羅文裕最近忙著籌辦活動，又要顧孩子和罹癌的老婆。（圖／台北市客家文化基金會提供）

不過在和老婆得知罹癌當下，還是忍不住掉淚，「沒有經驗，一開始一定會慌會緊張，想到的都是孩子，也還不知道癌症是幾期，會想到很負面的地方，萬一治不好怎麼辦之類的。」好在後來看完病理報告，聽醫生談未來的治療計畫，才比較定下心，「人就是慌亂中穩住腳步，逆境中懷著盼望往前走，不要放棄自己。」

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老婆將展開8次化療，預計在耶誕節前夕完成，目前已完成2次治療，「我們都很有信心，愛是最好的特效藥，疾病交給醫生，照顧交給自己，要相信醫生，照顧好自己的心，心情很重要。」但第5次化療後，老婆可能會出現落髮狀況，羅文裕一度想剃光頭陪伴老婆，卻被老婆拒絕，要他好好忙工作，老婆擔心化療後會變得不好看，他嘴甜誇：「你的信心、勇敢是最美的。」

▲羅文裕攜手客語歌手徐世慧、林鈺婷開唱。（圖／台北市客家文化基金會提供）

而孩子們得知媽媽生病後，也變得更懂事。夫妻也會閒聊康復後要去浪漫的地方旅行，像是法國巴黎或是到以色列聖地，「有些話題去想像，讓她有動力去治療。」不過羅文裕除要籌備演出，同時又要照顧妻兒，蠟燭多頭燒的他感謝團隊幫忙。

「野孩子生活節」7月19、20日將在台北客家文化主題公園登場，希望藉由全家一起歡聚，讓親子們能開心的互動與聽音樂，在歌聲中體驗有趣的客家文化，現場邀請最受歡迎的人氣玩偶波力與安寶，還有人氣歌手樂團等等，透過動人的音樂，全家歡聚與美食市集，一起來沉浸在難得的暑假悠閒時光。