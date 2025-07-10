F.F.O出道不到一年　彥旭一句話...險讓鈞嘉走心急道歉

記者蔡琛儀／台北報導

《原子少年2》冠軍團F.F.O出道不到1年就累積4項代言，上個月更推出首張專輯《Future For One》，今（10日）舉辦發片記者會，他們比賽時的導師、「男團前輩」敖犬更特別現身傳授團體的經營之道，還大讚14歲忙內至琦的freestlye實力相當了得，讓他印象深刻。

▲敖犬特地來給男團F.F.O打氣。（圖／記者李毓康攝）

團員受訪表示，他們在演出前都會互相集氣，全員更爆料團中的愛哭包是彥旭，他也大方承認：「我偏感性，但今天把淚腺關掉，怕哭了會拖時間。」此外，他們先前赴日本拍MV和完成代言工作，團員們相當興奮，尤其勝銘和加藤愛泡湯，常常揪團「約泡」。

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鈞嘉和小新被爆料睡覺會打呼，但眾人公認聲音還算「溫柔」，可以容忍；團內的健忘王則是小新拿下，一趟日本行程車票掉了2、3次，還糊塗到把護照留在飛機上，最後經紀人只好幫他們集中管理，才不再讓行李丟失。他們出道短短不到一年，F.F.O透露曾經大吵，像是有一次比賽，冠軍可以獲得一台車，在練習時彥旭看到鈞嘉跳錯，調侃說：「這樣獎金會被開走喔！」但因怕鈞嘉走心，他立刻道歉才化解吵架危機。

▲▼詹仁雄送給F.F.O台北到日本來回機票，讓團員喜出望外。（圖／記者李毓康攝）

今天他們的伯樂詹仁雄也在記者會上送F.F.O三份大禮，包括「首張專輯簽唱會台中場」、「全新單曲」和「台北到日本來回機票」，讓他們一度不敢相信，搞笑反問詹仁雄：「我們真的是去旅遊，可以放下手機的那種嗎？」詹仁雄也趁機進行機會教育，希望他們自己找答案，透過不同的工作節奏，找到屬於自己最好的舒壓方式，才能隨時保持最佳狀態。唱跳天團Energy成員坤達、玖壹壹健志、歐漢聲、李千娜、吳思賢和前輩AcQUA源少年也都錄影獻上祝福。