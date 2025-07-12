《F1 電影》最賣座、暑假熱度最高　重新定義賽車電影的爽快過癮

文／人物誌

《F1 電影》由《捍衛戰士：獨行俠》導演Joseph Kosinski執導、《末日之戰》布萊德利彼特（Brad Pitt）主演，加上「電影配樂大師」漢斯季默（Hans Zimmer）、FIA（國際汽車聯盟）大力協助，使這部 F1賽車為主題的電影，呈現空前絕後的飆速臨場感、如實還原車手賽場心境，成功點燃全球影迷對於速度的渴望，成為今年暑假熱度最高的動作大片。

▲Formula 1（一級方程式賽車）是全球最高等級的賽車比賽。（圖／Warner Bros.官方臉書，下同）

一級方程式賽車搬上大銀幕，現役車手客串電影還原真實F1賽事

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Formula 1（一級方程式賽車）作為全球最高等級的賽車比賽，不僅擁有極高人氣，亦對汽車產業有極大影響力，僅有的十支車隊、20位車手，將在全球24座城市舉辦的「大獎賽」中，爭奪賽車界至高的殊榮。Formula 1自從2017年遭Liberty Media收購之後，為了拓展粉絲群，與Netflix合作推出紀錄片《一級方程式：飆速求生》，成功將F1推向廣泛大眾，品牌價值也屢破新高。

而在《F1 電影》製作中，不僅卡司陣容、製作團隊全為一時之選，更邀請傳奇車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）擔任電影製片，好以確保電影劇情貼近現實；拍攝時，劇組更是跟著2024 F1賽季跨越多國，穿插真實場景與電影虛構畫面，許多知名賽車手如馬克斯維斯塔潘（Max Verstappen）、查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）等更是客串其中，令許多車手粉絲在放映過程中驚呼連連。

布萊德彼得化身過氣車手重返F1，攜手天才新秀創造奇蹟

《F1 電影》講述90年代車手Sonny，因傷退出F1並轉戰其他賽事，如今收到F1車隊老闆兼摯友的邀約，得到再次重返F1的機會；秉持老派賽車風格的Sonny，受任指導隊內天才新秀Joshua，性格呈現鮮明對比的二人，必須在剩下的九場大獎賽中，找到默契好以擊敗賓士、法拉利、紅牛等頂尖車隊，唯獨站上頒獎臺，方能避免車隊遭轉賣的命運。

就算是對F1全然不熟，電影內播報員的精簡解說，也能讓影迷迅速理解其中規則、策略，尤其是對於技師、研發工程師的刻畫，更令大眾理解成功奪得分站冠軍的不易。除了片中實車拍攝的驚心場景，電影內歌曲更包含Ed Sheeran的〈Drive〉及Rosé的〈Messy〉，斥巨資打造的畫面與音樂，建議觀眾能選擇IMAX、4DX、Screen X的影廳，以最好硬體規格來收看這部商業大片。

《F1 電影》製作成本高達2.5億美元，首週全球票房也已突破1.4億美元，同期競爭電影包含《窒友梅根2.0》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》、《超人》、《侏羅紀世界：重生》等，在這炎熱盛夏，相信全國影廳都將十分熱鬧。

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