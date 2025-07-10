樂天新MC「比基尼照拍一半翻車」！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到日前才正式卸下此身分，轉型為球團MC。私下常和粉絲分享生活的她，9日分享一段躺到躺椅倒地起不來的影片，邪惡視角笑翻不少人。

▲巫苡萱拍照拍到一半躺椅翻車。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



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畫面中，可以看到巫苡萱紮起頭髮、戴上紅色棒球帽，身穿一套紅白格紋的比基尼，相當映襯她的白皙膚色之外，豐滿半球、深邃事業線和穠纖合度的美腿全在鏡頭前一覽無遺。

▲巫苡萱身材超好。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



搞笑的是，原本在躺椅擺拍的巫苡萱，因為動作太大，導致躺椅重心不穩瞬間往後倒，不只拍攝者在大笑，她也逗樂了自己，「人生到底為什麼都會發生這種事？自己覺得荒謬到笑到倒地不起。」

▲▼巫苡萱笑到倒地不起。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



事實上，對於新的MC身分，巫苡萱日前坦承最大挑戰是咬字部分，雖然「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。於是，她決定「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力」，並加強對棒球的知識，提升外語能力，希望日後能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗。

▲巫苡萱最近去澳門玩。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）