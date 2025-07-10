唱了40年歌仔戲！孫翠鳳首演音樂劇崩潰「我退化了嗎」

記者許逸群／台北報導

全新改編華麗古裝宮廷大戲《情人哏裡出西施》，聯手明華園戲劇總團，打造首部結合歌仔戲的古裝音樂劇。《情人眼裡出西施》在原古裝音樂劇的基礎上融合台灣傳統歌仔戲，創新改編，除熟悉的舊演員外，這次的全新改編，加入了明華園戲劇總團的孫翠鳳及陳昭婷母女，跨越時空身分，上演絕命情侣擋。

▲▼全民大劇團x明華園戲劇總團《情人哏裡出西施》彩排。（圖／記者黃克翔攝）

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不過，唱了超過40年傳統戲曲的孫翠鳳，首次挑戰音樂劇卻讓她數度受挫，還曾打趣地說：「再也不演音樂劇。」但也隨即補充：「 如果觀眾看了喜歡，我會繼續努力。」她坦言，隔行如隔山，音樂劇唱的部分比例較高，她原先心想：「我唱了40年，應該沒問題。」沒想到，光是抓進歌旋律就讓她崩潰。

▲▼孫翠鳳與王傳一在劇中擔任要角。（圖／記者黃克翔攝）

孫翠鳳苦笑說：「沒有文武場、沒有主旋律，甚至連前奏都沒有。一直質疑我耳聾了嗎？退化了嗎？音痴了嗎？很痛苦！拍子我都還沒抓到，他們就開唱了！」所幸，團隊紛紛給予她建議，例如聽別人的詞找尋進歌點，讓她不斷感謝大家的協助。

反倒是，同樣首次挑戰音樂劇的王傳一則相當興奮，雖然一開始也怕出錯，甚至完全聽不懂劇團的專業術語，不過他上手相當快速，現場彩排也展現出精湛的演出，讓他非常期待正式演出。特別的是，他為了強化體能，從確定演出以後，已連續數月都每天運動跑5公里，相當有心。

▲劇中的「東南西北施」笑果十足。（圖／記者黃克翔攝）